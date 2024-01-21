Мероприятия к 100-летию Сергея Параджанова стартовали во Франции танцевальным спектаклем «Цвет граната»

При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, 19 января в театре "Тобогган" города Десин недалеко от Лиона состоялась премьера танцевального спектакля "Цвет граната". Благодаря этому армяно-французскому проекту во Франции начались мероприятия, посвященные 100-летию Сергея Параджанова.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, на премьере присутствовали заместитель министра ОНКС РА Даниэл Даниелян, сенатор, избранный от Роны, председатель группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбер-Люк Девиназ, депутат, избранный от Роны, Сара Танзили, вице-президенты региона Овернь-Рона-Альпы, мэр Десина Лоранс Фотран и мэр Вэланса Никола Даррагон, и др.

Согласно источнику, собравшихся поздравили заместитель министра образования и культуры Даниел Даниелян, директор театра «Тобоган» Рафаэль Римский-Корсаков, вице-президент региона Овернь-Рона-Альпы, мэр города Десин Лоуренс Фотра, президент театра «Тобоган», вице-мэр Десина Дэнни Джоркайеф.

Отмечается, что танцевальное представление «Цвет граната» является совместной французско-армянской программой. Автор спектакля – Мурад Мерзуки, известный во Франции хореограф. Автором идеи спектакля является Сатэ Хачатрян, художественный руководитель театрального союза «Сатэ–Атг», действующего во Франции. Музыку написала группа «հОх Артун», а дизайн сценических костюмов разработал Эдгар Манукян.

Соорганизаторами проекта являются организация «Поль-ан-Сцен» города Бронь, театральное общество «Сатэ-Атг», а также театры «Тобоган» Десина и «Гасконь» города Мон-де-Марсан, регион Овернь-Рона-Альпы, посольство Франции в Армении, Институт Франции в Армении, а также французское отделение Всеармянского благотворительного союза. Важный вклад в реализацию спектакля внес Национальный центр народной музыки и танца, действующий при Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

Первая творческая резиденция проекта состоялась в 2023 году в Ереване. Двое из семи танцоров, участвовавших в представлении, были приглашены из Армении.

Спектакль прошел в переполненном зале под овации стоя.

По сообщению Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, в 2024 году - 15 и 16 марта, танцевальное представление «Цвет граната» будет показано на сцене Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна в Ереване. Туры по Армении пройдут под эгидой Министерства образования и культуры РА и мэрии Еревана.

В день премьеры во Франции, с участием высоких гостей, Генеральное консульство Армении в Лионе и музей Сергея Параджанова совместно с театром Тобоган, театральным Союзом «Сатэ-АТГ» и мэрией Десина организовали фотовыставку фотографий Завена Саргсяна, на которой представлены портреты Параджанова, коллажи, эскизы костюмов к фильму «Цвет граната» и многое другое. Выставка будет действовать в театре Тобогган с 12 января по 4 февраля.