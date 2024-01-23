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Государственный симфонический оркестр Армении выпустит инструментальные обработки песен Шарля Азнавура

Государственный симфонический оркестр Армении выпустит инструментальные обработки песен Шарля Азнавура

К 100-летию великого шансонье Шарля Азнавура Государственный симфонический оркестр Армении выпустит инструментальные обработки песен Шарля Азнавура для виолончели с оркестром.

Как передает «Арменпресс», это сообщение было опубликовано на сайте оркестра в Facebook.

Симфонический оркестр исполнит аранжировки вместе с французской виолончелисткой Камиллой Тома, многократным лауреатом премии «Грэмми», выпустит их в сотрудничестве со звукорежиссером и музыкальным продюсером Кристофером Альдером. Аранжировки будут выпущены под лейблом звукозаписывающей компании «Deutsche Grammophon».

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