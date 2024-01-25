Верхний Ларс открыт для большегрузов

После проведения работ по очистке движение автотранспорта через КППП «Верхний Ларс» на границе с Россией было восстановлено для автомобилей с прицепом и полуприцепом. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Грузинскую службу агентства «Sputnik».

Согласно сообщению Департамента автомобильных дорог Грузии, на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхет-Степанцминда-Ларс с 24 января были введены ограничения из-за снежной метели и низкой видимости. Для других видов транспорта движение было свободным.

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в режиме безостановочного движения, на участке Гудаури (Поста)-Коби - только через туннели, защищенные от схода лавин.

Движение транспортных средств с прицепами, полуприцепами и вместимостью более 22 человек категории М3 (не считая водительского места) будет осуществляться через туннели в одну сторону.

Движение в таком режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.