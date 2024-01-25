ЗАО «Дайменшн» размещает драмовые облигации ЗАО «Фаст Банк» с годовой доходностью 11,20%

Основными условиями облигаций являются:

Годовая купонная доходность: 11,20%

Объем размещения: 3,000,000,000 драмов РА

Номинальная стоимость одной облигации: 100 000 драмов РА

Периодичность выплаты купонов: ежеквартальная

Срок обращения: 30 месяцев

Дата погашения: 18.07.2026

Дни размещения: 18.01.2024 – 18.04.2024

Подробнее об условиях выпуска смотри здесь:

https://www.dimension.am/webroot/myfiles/files/pdf/Terns%20of%20Issue%20-%20Fast%20Bank/%D5%80%D5%80%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4.pdf

«Доходность облигаций Fast Bank довольно привлекательна, и существует большой интерес к облигациям. Облигации не только обеспечивают фиксированный высокий доход, но и являются гибкими инструментами вторичного рынка для инвестора. Облигации «Фаст Банк» конкурентоспособны, доходность привлекательна, что свидетельствует о досрочном завершении размещения различных траншей в 2023 году», - отметил генеральный директор ЗАО «Дайменшн» Левон Мовсисян.

Размещенные облигации будут представлены для листинга на платформе bbond армянской фондовой биржи, обеспечивая свободное обращение. Кроме того, котировка будет осуществляться маркет-мейкером.

Кстати, доходы, полученные от облигаций, котирующихся на фондовой бирже Армении, освобождаются от подоходного налога и налога на прибыль нерезидентов.

Также следует отметить, что ЗАО «Дайменшн» продолжает размещать облигации с номинальной купонной доходностью в долларах США с годовой доходностью 6% в 2023 году.с 15 декабря 2024 г. по 15 декабря 2024 г.для получения более подробной информации перейдите по следующей ссылке:

Чтобы ознакомиться с программным проспектом, зарегистрированным решением председателя ЦБ РА № 1/408a от 09.08.2023 г., вы можете перейти по следующей ссылке.

С основными условиями выдачи можно ознакомиться на официальном сайте Fast Bank.

Для получения подробной информации о приобретении облигаций вы можете позвонить в ЗАО «Дайменшн» по телефону 010 54 56 70 или обратиться в любой из 33 филиалов Фаст Банка, работающих круглосуточно и без выходных.

010 510000 | www.fastbank.am

010 545670 | www.dimension.am

Компании контролируются Центральным банком Армении.

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