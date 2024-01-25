В Иране заявили, что Вооруженные силы страны находятся в Сирии по приглашению Дамаска

Вооруженные силы Ирана вошли в Сирию по приглашению Дамаска, и их обязанностью является борьба с терроризмом. Как передает «Арменпресс», об этом заявил помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

Али Асгар Хаджи затронул эту тему на пресс-конференции, посвященной итогам 21-й Международной встречи по Сирии в астанинском формате, отвечая на вопрос о возможном выводе иранских сил из Сирии.

«Мы вошли в Сирию по приглашению законного правительства в то время, как террористы оккупировали большую часть страны и убивали сирийский народ. ВС Ирана использовали свой потенциал и свои возможности для борьбы с терроризмом, и результат нашей работы виден», - ТАСС цитирует слова Асгара Хаджи.

Иранский дипломат отметил, что «террористы присутствуют на территории не только Сирии, но и Ирака, и Иран помогает также Багдаду в этой борьбе».

Переговоры в астанинском формате для достижения урегулирования в Сирии начались по инициативе России, Ирана и Турции в 2017 году. На 20-й встрече в июне 2023 года МИД Казахстана предложил завершить переговоры по Сирии в Астане, отметив, что астанинский процесс выполнил свою задачу. Однако позже власти Казахстана, после совместного предложения стран-гарантов формата – Россия, Иран и Турция, решили провести 21-ю встречу.