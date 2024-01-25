Служба безопасности Украины завела дело о крушении Ил-76 по статье о нарушении законов и обычаев войны

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ по статье о нарушении законов и обычаев войны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Би-Би-Си.

«Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области, расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)», — сообщили Украинской службе Би-би-си в пресс-службе СБУ в четверг.

В настоящее время, по информации украинской спецслужбы, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств падения самолета.

Украина по-прежнему не подтверждает утверждения России, что на борту Ил-76 находились украинские военные. До этого Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия не предупредила Украину «о необходимости обеспечить безопасность воздушного пространства» над Белгородом.

Самолет потерпел крушение в среду, около 11 утра. Минобороны России заявляет, что самолет с 65 украинскими военнопленными и девятью российскими военнослужащими был сбит ракетным ударом с территории Харьковской области. Киев это не подтверждает.