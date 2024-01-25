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Министр экономики Армении ожидает значительного снижения уровня бедности по итогам 2023 года

Министр экономики Армении ожидает значительного снижения уровня бедности по итогам 2023 года

Министр экономики Армении Ваан Керобян ожидает, что по итогам 2023 года в Армении будет зафиксировано значительное снижение уровня бедности. Как сообщает Арменпресс, об этом министр заявил на брифинге с журналистами после заседания правительства.

Министр, обосновывая свою точку зрения, отметил: “Мы берем международные и национальные статистические данные. Могу повторить то, что сказал на заседании правительства. Даже в 2022 году, когда Всемирный банк и другие крупные международные финансовые организации сообщали, что бедность в Армении может увеличиться с 26,5 процентов до 39,6 процентов (из-за высокой инфляции, несмотря на высокие темпы экономического роста), благодаря более быстрому росту минимальной заработной платы и пенсий, а также более быстрому или плановому внедрению многих других инструментов, нам удалось достичь того, что уровень бедность не только не увеличился, но даже снизился. Незначительно - с 26,5 до 24,8, - но снизился. 

В 2023 году, когда, по нашим расчетам, на данный момент мы имеем 13-процентный рост реальной заработной платы, 37 тысяч новых рабочих мест за год, высокий экономический рост и низкую инфляцию, мы можем говорить о том, что, по нашему мнению, бедность значительно сократится», - сказал Керобян.


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