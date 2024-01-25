Время в Ереване: 11:07,   28 Январь 2024

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Толчки были зафиксированы в 16.04, эпицентр располагался в районе города Батталгази.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]