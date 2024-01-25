В футбольном клубе «Урарту» новый игрок: состав «Урарту» пополнил украинский полузащитник Андрей Кравчук.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ФК, Кравчук выступал за футбольные клубы «Олимпик Донецк», «Ворскла», представляющие Премьер-лигу Украины, провел 2 сезона в Первой лиге России в составе московского «Торпедо». 26-летний футболист перешел в «Урарту» из ирландского футбольного клуба «Корк Сити».

Отмечается, что футбольный клуб приветствует Кравчука в «Урарту» и желает ему успехов и достижений вместе с командой.