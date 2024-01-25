Турция намерена добиться наказания для Израиля: Эрдоган

Анкара приложит максимум усилий, чтобы добиться заслуженного наказания для Израиля за действия в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган коллеге из ЮАР Сирилу Рамафосе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, турецкий лидер провел телефонный разговор с Рамафосой, в ходе которого обсуждались нападения Израиля на палестинцев, двусторонние отношения Анкары с Преторией, ряд региональных и глобальных проблем. Турецкий лидер выразил удовлетворение поданным ЮАР иском против Израиля в Международном суде ООН, отмечается в сообщении.

"В ходе разговора была дана оценка ходу рассмотрения иска. Эрдоган подчеркнул, что Турция приложит максимум усилий, чтобы этот справедливый суд завершился в соответствии международным правом и правами человека, а Израиль, совершивший преступления против человечности, получил заслуженное наказание", - отметила администрация турецкого президента.

В среду Международный суд ООН в Гааге сообщил, что вынесет 26 января решение о временных мерах, запрашиваемых в иске ЮАР в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа.