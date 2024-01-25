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Премьер-министр Пашинян принял новоназначенного посла Норвегии в Армении

Премьер-министр Пашинян принял новоназначенного посла Норвегии в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Норвегия в Республике Армения Бергльот Ховланд (Bergljot Hovland).

Премьер-министр поздравил госпожу Ховланд с назначением на новую должность и выразил надежду, что отношения между двумя странами будут и впредь развиваться и расширяться. Никол Пашинян подчеркнул важность углубления торгово-экономических связей, в том числе реализации новых совместных проектов в различных направлениях.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Бергльот Ховланд отметила, что правительство Норвегии также заинтересовано в развитии сотрудничества с Арменией, и подчеркнула, что готова внести свой вклад в укрепление двусторонних отношений.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в различных отраслях экономики, а также происходящие в регионе процессы.


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