Нужно бороться с одним из главных вызовов – культурой безнаказанности: депутат НС Армении на заседании ПАСЕ

Член делегации Национального Собрания Армении в ПАСЕ Владимир Варданян выступил на заседании Ассамблеи. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в своей речи Варданян отметил:

“Уважаемые коллеги,

прежде всего позвольте мне поздравить г-на Константиноса Эфстатиу с его блестящим докладом, отражающим все актуальные вопросы борьбы с пытками и в этом отношении рассматривающим основные стратегические проблемы нашей организации.

Исключительное, императивное, неприемлемое, запрещенное и аморальное – это прилагательные, которые могут использоваться для описания пыток как явления, давно запрещенного общим международным правом.

Однако пытки не просто запрещены. Имея статус запрета jus cogens, общее международное право считает его абсолютным запретом – без каких-либо возможных отклонений и приемлемых оправданий.

Честно говоря, впервые прочитав проект резолюции, столкнулся с некоторыми фактическими обстоятельствами, заставившими меня подумать, что ошибся и прочитал не современный документ, а дошедший до меня из средневековья.

Возможно ли, что в век цифровых технологий подобные проявления пыток имеют место в государствах-членах нашей организации?

Дамы и господа, абсолютный запрет пыток – это не просто правовой императив, это моральное обязательство, определяющее нашу цивилизацию, наше благополучие, нашу организацию. И, следовательно, подход абсолютной нетерпимости к пыткам должен быть единственным вариантом для нашей Ассамблеи.

Уважаемые коллеги,

несмотря на наличие бесчисленных международных документов об абсолютном запрете пыток на всеобщем и европейском уровне, пытки продолжаются в различных уголках мира, напоминая нам о необходимости постоянной бдительности и пропаганды.

Мы не полагаем наивно, что пытки как социальное явление будут полностью искоренены. Проблема не в самом явлении пытки, а скорее в существующем разрыве между принятыми международными обязательствами и их выполнением на практике. Мы должны бороться с одним из главных вызовов – культурой безнаказанности”.

Вызывает большую тревогу факт, что в некоторых странах Совета Европы пытки стали повсеместно и систематически применяться для подавления определенных преследуемых групп, что равносильно преступлениям против человечности.

Уважаемые коллеги,

Комитет по предупреждению пыток (CPT) – один из основных международных инструментов борьбы с пытками в рамках Совета Европы, деятельность которого следует максимально поддерживать не только посредством включения стандартов последнего в национальное законодательство, но также путем обеспечения их полной реализации на национальном уровне.

Автоматическая публикация всех текущих и предыдущих докладов CPT стала бы проявлением доброй воли всех заинтересованных стран и содействовала бы искоренению культуры безнаказанности и пыток.

Наконец, что не менее важно, мы полностью согласны с докладчиком в том, что использование информационных технологий, видеозаписи и других технологий в эпоху цифровизации станет крайне эффективным способом предотвращения пыток и жестокого обращения, отказа от культуры безнаказанности.

Давайте сделаем цифровую эру синонимом эры без пыток”.