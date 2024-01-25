Украина начнет строительство четырех новых ядерных реакторов в 2024 году

Строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться в Украине уже в текущем году. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

"Я думаю, (мы начнем строительство) летом или осенью", – сказал Галущенко в интервью агентству Reuters, отметив, что Украине нужны корпуса для ядерных реакторов, которые придется импортировать.

По словам министра, два реактора будут собраны на основе оборудования российского производства, которое Киев хочет импортировать из Болгарии, переговоры по этому вопросу уже ведутся. Для двух других применят западные технологии от американской компании Westinghouse.

Как отметил Галущенко, все энергоблоки будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

"Если бы мы получили корпуса реакторов сегодня, думаю, через 2,5 года у нас был бы третий реактор на линии", – добавил он.