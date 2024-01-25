Заявление союза «Гардман-Ширван-Нахиджеван» относительно провозглашения «Шуши культурной столицей исламского мира-2024»

Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» выступил с заявлением относительно провозглашения Азербайджаном «Шуши культурной столицей исламского мира в 2024 году».

Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

«Как стало известно, правительство Азербайджана утвердило План действий по объявлению Шуши “Культурной столицей исламского мира”, которым также планируется проведение “Дней Шуши” и многих других “культурных” мероприятий в исламских странах. По сути, Азербайджан превращает армянский Шуши из “культурной столицы Азербайджана” в “культурную столицу исламского мира”, одновременно уничтожая и искажая все армянское наследие города, искажая церковь Св. Казанчецоц, подвергшуюся обстрелу во время войны, осквернения духовное и архитектурное строение церкви, осуществляя вандализм в отношении Шушинского кладбища под предлогом строительства дороги.

Все это происходит в рамках плана действий по предотвращению возвращения армян в Шуши, в то время как еще до войны 19-20 сентября 2023 года и последовавших за ней этнических чисток, согласно 7-му пункту Трехстороннего заявления от 9 ноября, Азербайджан был обязан разрешить возвращение беженцев, в том числе жителей Шуши, в места их рождения.

Армянский Шуши, попавший в лапы политики расизма, к сожалению, не раз был свидетелем армянских погромов. 104 года назад армяне Шуши вновь столкнулись с экзистенциальной угрозой в лице крайне пантюркистского, панисламистского и убежденного армяноненавистника генерал-губернатора Хосров-бека Султанова, который в 1919 году предпринял первые попытки спровоцировать армянскую резню. Хосров-бек Султанов, будучи одним из виновников резни более 30 000 армян в Баку в 1918 году, хорошо освоил практику погромов и возможность безнаказанности, которые он в полной мере применил в процессе деармянизации Шуши. Прежде чем приступить к резне армян в городе, Хосров-бек Султанов убрал казну и телеграф из армянской части города, закрыл дорогу Шуши-Горис. В Шушинских погромах 1920 года погибло более 20 тысяч армян. Шуши практически был деармянизован. Это было неотъемлемой частью плана мусульманского Азербайджана по полному подчинению Нагорного Карабаха Азербайджану.

Тщательное изучение исторического прошлого позволяет утверждать, что нынешний режим Азербайджана извлек большую пользу из прошлого опыта насилия над армянами Нагорного Карабаха за последние три года, в частности, незаконная блокада дорог, применение грубой силы, ничем не обоснованные гарантии безопасности, конец которым - этнические чистки как 104 года назад, так и сегодня.

Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” осуждает отвратительное поведение Азербайджана. Вместо переоценки нарушенных прав более чем полумиллиона депортированных армян Гардмана, Ширвана и Нахиджевана, предоставления международных гарантий возвращения более 100 тысяч арцахских армян, подвергшихся этническим чисткам, и сохранения армянского культурного наследия, Азербайджан не прекращает свою этнофобскую, неонационалистическую политику, которая служит узким клановым интересам. Это позорная реальность, на которую международное сообщество должно немедленно дать адекватный и практический ответ».