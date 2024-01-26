“Ереванский бестселлер”: “Колобок” полюбился многим детям: детские книги: декабрь, 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за декабрь 2023 года.

На первом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке есть и в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На втором месте книга: “Рождественские истории”. Сборник удивительных рождественских историй составлен из 16 рассказов разных авторов, многие из которых впервые переведены на армянский язык с английского, французского, немецкого и русского языков.

Эта книга, полна чудес и волшебных историй, она рассказывает о свете Святого Рождества.

На третьем месте книжка “20 сказок о принцессах”. В сборнике сказки о самых любимых сказочных принцессах. Эта книжка с красивыми и яркими иллюстрациями, словно пришла из сказочного мира, где живут все герои популярных мультфильмов и сказок.

На четвертом месте “Лесная книга” Ованнеса Арамянца. Это первое произведение современного армянского писателя Ованнеса Арамянца для всех любознательных детей и подростков.

Книга рассказывает о хитрой лисичке и умном ребенке. В ней много удивительных историй о зверях Хосровского леса. Она учит дружбе, умению ценить и быть благодарными, учит тому, как мечтать и бороться, чтобы достичь своей мечты.

Книжка Ованнеса Туманяна “Жалоба котенка” на пятом месте. Эта известное произведение Туманяна представлено в оригинальных иллюстрациях и пазлах.

“Басни” Хнко Апера на шестом месте. Герои басен - представители животного и растительного мира, вещи, светила и т. д. В древности и в средневековье басни были произведениями прозаического жанра, но позднее их стали писать в стихах.

“Айболит” Корнея Чуковского на седьмом месте. Это история о добром докторе, который полетел в Африку лечить больных животных гоголем-моголем, который любят почти все дети. Чуковский ввел этого героя в сказку «Бармалей» и в ряд других.

На восьмом месте баллада Ованеса Туманяна “Конец зла”. Баллада рассказывает о хитрой лисе и наивной кукушке. Кукушка поверила лисе и пожертвовала ей своих детенышей, чтобы лиса не разрушила ее гнездо. Но умная ворона посоветовала ей преподать лисе хороший урок. Когда лисица снова вернулась, кукушка прогнала ее. Лиса узнав о совете вороны, решила схватить ее и отомстить. Но ворона, обманом привела лису к собаке, которая и схватила лису.

На девятом месте книга Марджери Уильямс “Плюшевый заяц, или Как игрушки становятся настоящими”. Когда ребенок любит тебя... ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любит, ты становишься НАСТОЯЩИМ. Плюшевый заяц мечтает быть настоящим, как его старый мудрый друг Кожаная Лошадь. Но стать настоящим не зависит от того, как вы подготовлены. Благодаря любви маленького мальчика, мечты плюшевого зайца могут чудесным образом сбыться... Полное иллюстрированное издание классического детского романа Уильямс Марджери, впервые опубликованное в 1922 году, оно покорит сердце каждого, кто верит в силу любви.

И на десятом месте книга “Муми-тролль и первый снег” Туве Янссона. Откуда тебе знать, что такое зима и снег, если засыпаешь глубоким сном, как только наступают холода? Но однажды Муми-тролль просыпается зимой и открывает для себя новый белый мир. Он самостоятельно справляется с неожиданной ситуацией и преодолевает все трудности.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).