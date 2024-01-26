Глава МАГАТЭ в ближайшие дни посетит Запорожскую АЭС, Киев и Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в течение ближайших 10 дней он намерен посетить Запорожскую АЭС, Киев и Россию. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение агентства «Интерфакс».

Гросси сообщил, что он будет руководить 16-й ротацией персонала Запорожской АЭС.

«Это будет 16-я кадровая ротация. Наиболее важно то, что когда я буду там, я поговорю с руководством станции, с российским руководством станции», - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что поедет в Россию для проведения «политического и технического диалога», подчеркнув, что пока нельзя говорить о стабилизации ситуации, связанной с Запорожской АЭС.

«Нам нужна дипломатия. Этим я и занимаюсь», - заключил глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией Европы. Она имеет шесть энергоблоков JJER-1000 (гидроэлектрический реактор). С 11 сентября 2022 года станция не производит электроэнергию. Во время военных действий на Украине станция перешла под контроль России.

На Запорожской АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ. Последняя ротация специалистов была 11 января 2022 года, 15-я с 1 сентября.