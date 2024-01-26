Никол Пашинян выедет в Грузию с рабочим визитом
11:23, 26 Январь 2024
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выедет в Грузию с рабочим визитом.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате премьер-министра, уточнив, что 26 января в Тбилиси состоится очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.
Запланирована также приватная встреча премьер-министра Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
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