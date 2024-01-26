Президент Республики Армения поздравил генерал-губернатора Австралийского союза по случаю национального праздника

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание генерал-губернатору Австралийского Союза Дэвиду Джону Хёрли по случаю национального праздника - Дня Австралии.

Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«Убежден, что дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Австралией, основанные на взаимном уважении и доверии, будут углубляться и расширяться во благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Австралии - прочного мира и процветания».