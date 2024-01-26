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Премьер-министр Армении прибыл в Грузию с рабочим визитом

Премьер-министр Армении прибыл в Грузию с рабочим визитом

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, в Тбилисском международном аэропорту премьер-министра встретил вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

26 января состоится очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.

Запланирована также приватная встреча премьер-министра Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.


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