Премьер-министр Армении прибыл в Грузию с рабочим визитом
14:37, 26 Январь 2024
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, в Тбилисском международном аэропорту премьер-министра встретил вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
26 января состоится очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.
Запланирована также приватная встреча премьер-министра Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | Türkçe | باللغة العربية | Español | فارسی | ქარ | 中文 | AMP Версия