Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили провели приватную беседу

В Тбилиси состоялась приватная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили повестку заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, которое состоится сегодня 26 января, вопросы, касающиеся двусторонних политических и экономических связей.

Стороны подчеркнули стратегический характер сотрудничества между Арменией и Грузией и выразили уверенность, что предстоящее сегодня заседание межправительственной комиссии придаст новый импульс двустороннему взаимодействию во всех сферах.

В этом контексте были затронуты вопросы, касающиеся дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации совместных программ в различных направлениях.

Собеседники подчеркнули важность осуществления последовательных шагов в направлении мира и стабильности.