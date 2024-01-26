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Всеармянский фонд “Айастан” предоставил около 200 тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из НК

Всеармянский фонд “Айастан” предоставил около 200 тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из НК

Всеармянский фонд “Айастан” благодаря эффективному сотрудничеству с 21 сентября 2023 года по настоящее время среди нуждающихся семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха распределил около 200 тонн гуманитарной помощи. Эта помощь включала в себя продуктовые и гигиенические наборы, теплую одежду, кровати, постельные принадлежности, одеяла, обогреватели и т. д.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Фонда, целевые группы среди переселенных семей были выбраны на основе конкретных критериев:

  • социально уязвимые
  • большие семьи
  • лица с ограниченными возможностями
  • семьи, в которых есть умерший член
  • пожилые люди
  • матери-одиночки

В общей сложности 62 000 бенефициаров получили гуманитарную помощь, в том числе около 20 000 человек получили помощь в центрах поддержки, созданных в Корнидзоре в дни вынужденного переселения. Партнерские организации представили подробные отчеты о выплатах по каждому раунду предоставленной помощи, включая статистические и описательные, регистрационные листы бенефициаров, подписанные бенефициарами. Фонд проводил мониторинг распространения на месте, снимал и производил видеоролики для постов в социальных сетях.

Гуманитарная помощь была щедро профинансирована международными партнерами Фонда. Всеармянский фонд “Айастан”  выражает благодарность своим партнерам по всему миру за финансирование проектов быстрого гуманитарного реагирования, а также региональным партнерским НПО за своевременное и целенаправленное распределение поддержки.

На данном этапе Всеармянский фонд “Айастан” завершает проекты поддержки реагирования на чрезвычайные ситуации, переходя к разработке и реализации среднесрочных проектов по поддержке вынужденных переселенцев.

За 32 года своей деятельности Всеармянский фонд “Айастан” реализовал тысячи гуманитарных программ и проектов развития для жителей Нагорного Карабаха. Сейчас, когда жители Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свою родину и поселиться в Республике Армения, Фонд продолжит оказывать им поддержку посредством различных проектов.


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