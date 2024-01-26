Всеармянский фонд “Айастан” предоставил около 200 тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из НК

Всеармянский фонд “Айастан” благодаря эффективному сотрудничеству с 21 сентября 2023 года по настоящее время среди нуждающихся семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха распределил около 200 тонн гуманитарной помощи. Эта помощь включала в себя продуктовые и гигиенические наборы, теплую одежду, кровати, постельные принадлежности, одеяла, обогреватели и т. д.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Фонда, целевые группы среди переселенных семей были выбраны на основе конкретных критериев:

социально уязвимые

большие семьи

лица с ограниченными возможностями

семьи, в которых есть умерший член

пожилые люди

матери-одиночки

В общей сложности 62 000 бенефициаров получили гуманитарную помощь, в том числе около 20 000 человек получили помощь в центрах поддержки, созданных в Корнидзоре в дни вынужденного переселения. Партнерские организации представили подробные отчеты о выплатах по каждому раунду предоставленной помощи, включая статистические и описательные, регистрационные листы бенефициаров, подписанные бенефициарами. Фонд проводил мониторинг распространения на месте, снимал и производил видеоролики для постов в социальных сетях.

Гуманитарная помощь была щедро профинансирована международными партнерами Фонда. Всеармянский фонд “Айастан” выражает благодарность своим партнерам по всему миру за финансирование проектов быстрого гуманитарного реагирования, а также региональным партнерским НПО за своевременное и целенаправленное распределение поддержки.

На данном этапе Всеармянский фонд “Айастан” завершает проекты поддержки реагирования на чрезвычайные ситуации, переходя к разработке и реализации среднесрочных проектов по поддержке вынужденных переселенцев.

За 32 года своей деятельности Всеармянский фонд “Айастан” реализовал тысячи гуманитарных программ и проектов развития для жителей Нагорного Карабаха. Сейчас, когда жители Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свою родину и поселиться в Республике Армения, Фонд продолжит оказывать им поддержку посредством различных проектов.