Азиатские индексы - 26-01-24

ТОКИО, 26 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.34% и составил 35751.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.35% и составил 2497.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 2910.22 пункта, а HANG SENG снизился на 1.60% и составил 15952.23 пункта.