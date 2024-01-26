Бог дал мне этот возраст, радость достижения этой гавани: стартуют мероприятия по случаю 85-летия Тиграна Мансуряна 

Композитор, Народный артист Армении Тигран Мансурян, который пользовался большим уважением и популярностью в советские годы и очень любим и сегодня, 27 января отмечает свое 85-летие.

В течение года пройдут различные мероприятия, посвященные юбилею маэстро, но самым масштабным станет концерт Государственного симфонического оркестра Армении “Тигран Мансурян 85”, который пройдет в концертном зале “Арам Хачатрян” в день рождения мастера.

Как сообщает Арменпресс, на встрече с журналистами накануне концерта художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян подчеркнул, что вечер, посвященный юбилею Мансуряна, очень важен для него.

“Говоря о Тигране Мансуряне, я всегда отмечаю, что меломаны в Армении и за рубежом представляют его по-разному. За рубежом хорошо известны академические произведения Мансуряна, а его музыка из фильмов более популярна на родине. Концертная программа представит все это. В первом разделе прозвучат произведения маэстро для альта и скрипки. Концерт для альта очень известен в мире и номинирован на премию «Грэмми», а во втором разделе прозвучит киномузыка маэстро, которая очень известна под названием «Симфонический Мансурян» и имеет большой успех”, - отметил дирижер.

Все билеты на концерт распроданы уже более 15 дней, что, по мнению Смбатяна, свидетельствует о том, что современный слушатель в Армении очень любит Мансуряна. Это успех, которого оркестр давно добивался.

В 2024 году сотрудничество Симфонического оркестра и Тиграна Мансуряна будет продолжено.

Тигран Мансурян считает свое плодотворное творчество и творчество оркестра образцовым с точки зрения взаимоотношений оркестра, дирижера, исполнителя и автора. По его словам, без такого сотрудничества у автора возникнут серьезные проблемы. “Если есть недоверие со стороны исполнителя к автору, это обязательно замечается и с годами влияет на отношения. В последние годы с Сергеем Смбатяном и его оркестром сложились и теплые человеческие отношения, и плодотворное сотрудничество”, - сказал композитор.

Он писал музыку к фильмам для трех или четырех инструментов, потому что этого требовало кино. По мнению композитора, в оркестровом звучании не было необходимости, поэтому, когда предстоит представить симфоническую партитуру к фильму, музыкальное произведение необходимо полностью перерабатывать. “Это работа, которая началась с Симфонического оркестра и воплотилась в жизнь много лет назад в серии концертов, которые сразу привлекли внимание публики. Я очень благодарен за переработку музыки фильмов”, - подчеркнул маэстро.

Мансурян также сотрудничал с Варданом Ачемяном и другими великими деятелями, написав музыку для Национального академического театра имени Сундукяна. Эти композиции также звучали на концертах оркестра.

С Симфоническим оркестром работа проводилась в области академической музыки и на различных концертах исполнялись отрывки из балета Мансуряна “Снежная королева”, оркестровые произведения композитора, концерты, которые волновали Мансуряна и побуждали его к активизации сотрудничества.

Концерт, который состоится 26 января, маэстро считает ответственным, поскольку он посвящен его 85-летию. “Бог дал мне этот возраст, радость достижения этой гавани”, - сказал он.

По словам Мансуряна, кино — это синтетическое искусство: театра, музыки, драматургии и т. д., и роль композитора — лишь одна органическая часть в огромном организме этого синтетического искусства. “Нужно подчиняться общим требованиям, а академическая музыка не имеет ничего общего с требованиями синтетического искусства, это классическое академическое произведение”, - сказал он.

Произведения маэстро будут звучать на протяжении всего года. Слушатель может насладиться как киномузыкой, так и академическими произведениями Мансуряна не только на ереванских площадках, но и на региональных площадках, поскольку Государственный симфонический оркестр Армении постоянно работает в этом направлении.