Армения и Грузия подписали соглашение о стратегическом партнерстве
17:30, 26 Январь 2024
Армения и Грузия подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии.
“Де-факто мы уже были стратегическими партнерами. Сегодня, можно сказать, эта реальность получила формальное подтверждение. Сегодня мы официально подписали соглашение о стратегическом партнерстве”, - сказал Гарибашвили.
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