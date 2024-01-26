Международный суд ООН предписал Израилю принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа

Международный суд ООН 26 января вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля, предписав Израилю принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в анклаве. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на русскую службу Би-Би-Си.

В декабре Южная Африка обратилась в эту инстанцию с утверждением о том, что военные действия Израиля в секторе Газа равноценны геноциду палестинцев, и потребовала срочного международного вмешательства, чтобы остановить войну.

В пятницу рассматривалось только требование ЮАР о немедленных мерах давления на Израиль с целью защитить палестинское мирное население, тогда как финальный вердикт о геноциде может занять годы.

Тот факт, что Международный суд на данном этапе согласился поддержать ЮАР, может привести к международным санкциям против Израиля.