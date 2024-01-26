Грузия готова внести свой вклад в установление мира между Арменией и Азербайджаном: премьер-министр Грузии

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили надеется, что Армения и Азербайджан вскоре подпишут мирный договор. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Грузии заявил после заседания армяно-грузинской межправкомиссии в Тбилиси.

“Мы всегда были готовы и готовы внести свой вклад в установление долгосрочного мира, который принесет пользу странам и народам всего региона. Мы смотрим на продолжающийся диалог между Азербайджаном и Арменией с большим оптимизмом и надеждой. Я надеюсь, что Армения и Азербайджан вскоре подпишут мирный договор, который, несомненно, будет способствовать и укрепит мир в регионе, что важно для наших стран и народов”, - сказал Гарибашвили.