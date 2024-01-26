Россия готова содействовать усилиям, направленным на достижение мира и стабильности на Южном Кавказе. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе еженедельного брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом, по ее словам, Москва всегда уделяла повышенное внимание гуманитарным вопросам армяно-азербайджанского урегулирования.

Захарова отметила, что Москва остается партнером Еревана и внесла решающий вклад в прекращение боевых действий, в частности, осенью 2020 г.

“Россия активно оказывала содействие обменам военнопленных, удерживаемых лиц, поиску пропавших без вести, передаче карт минных полей. Россия готова продолжать эти усилия, которые ведут к достижению мира и стабильности на Южном Кавказе”, - сказала Захарова.