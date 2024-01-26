Пашинян и Гарибашвили договорились завершить процесс делимитации армяно- грузинской границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили договорились завершить процесс делимитации армяно-грузинской границы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, подводя итоги заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии.

“В ходе обсуждений с премьер-министром Гарибашвили мы также договорились поручить соответствующим ведомствам предпринять практические шаги для завершения процесса делимитации межгосударственной границы между Арменией и Грузией”, - сказал Пашинян.