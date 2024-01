Глава МИД Армении поздравил индийского коллегу с Днем Республики

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поздравил министра иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару по случаю национального праздника Индии – Дня Республики.

“Теплые поздравления моему дорогому коллеге Джайшанкару и дружественному народу Индии по случаю Дня Республики.

Опираясь на нашу широкую двустороннюю повестку дня, Армения готова вместе работать для достижения общих целей и поднять наши дружественные отношения и партнерство на новый уровень”, - как сообщает Арменпресс, написал Мирзоян в соцсети X.

Warm greetings to my dear colleague @DrSJaishankar & friendly people of #India on occasion of #RepublicDay.



Building on our enhanced bilateral agenda, #Armenia stands ready to work jointly towards common goals & raising our friendly relations & partnership to a new level. pic.twitter.com/3Jze86JkmW