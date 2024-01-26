Углубление политического диалога с Грузией является одним из ключевых направлений внешней политики Армении: Мирзоян

В рамках состоявшегося в Тбилиси очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили подписали “Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Грузии об осуществлении оплачиваемой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи на заседании межправкомиссии Арарат Мирзоян отметил, что в 2023 году последовательная активизация и углубление политического диалога с Грузией было одним из ключевых направлений внешней политики Армении, между внешнеполитическими ведомствами двух стран было обеспечено активное взаимодействие: на разных площадках были проведены встречи министров двух стран и должностных лиц ведомств, в Ереване состоялись очередные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, посольствами обеих стран была проведена активная работа с целью поднятия отношений между двумя государствами на стратегический уровень, согласно договоренности, достигнутой между премьер-министрами Армении и Грузии летом прошлого года.

Арарат Мирзоян отметил, что на повестке дня стоит также процесс делимитации межгосударственной границы между Арменией и Грузией: предлагается активизировать совместную работу комиссий, при необходимости также используя международные компетентные механизмы, и полностью урегулировать вопрос в добрососедской атмосфере. Министр Мирзоян отметил, что армянская сторона завершила работу по формированию комиссии и готова приступить к обсуждениям в кратчайшие сроки.

Министр Мирзоян отметил: “Мы высоко ценим наши отношения с Грузией не только в двустороннем, но и в региональном контексте, считая их одним из ключевых компонентов региональной стабильности, безопасности и развития. Это наше намерение также отражено в инициативе правительства Республики Армения «Перекресток мира», целью которой является превращение Южного Кавказа, в том числе с нашими грузинскими коллегами, в регион пересечения всех видов инфраструктур на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, взаимности и равенства. Не случайно премьер-министр Армении впервые представил эту нашу инициативу международному сообществу именно в Грузии, в рамках конференции «Шелковый путь» в Тбилиси”.

Министр Мирзоян добавил также, что важную роль в отношениях с Грузией играет сотрудничество в области демократических реформ, верховенства закона, защиты прав человека. Распространение демократических ценностей на Южном Кавказе, в том числе посредством тесного сотрудничества с ЕС, будет способствовать процессу установления прочного и долгосрочного мира в регионе.