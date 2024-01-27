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На всей территории Армении идет снег, есть закрытые автомагистрали

На всей территории Армении идет снег, есть закрытые автомагистрали

По состоянию на 27 января на всей территории Республики Армения идет снег.

Как передает Арменпресс, в Дорожном департаменте сообщают, что дороги закрыты и непроходимы. Участок дороги Ванадзор-Дилижан закрыт для автомобилей с прицепом.

Перевал Варденяц и автодорога Ттуджур-Навур закрыты для всех видов транспорта.

Степанаванский перевал закрыт для транспорта с прицепом и труднопроходим для других видов транспорта.

Повороты Спитака труднопроходимы для автомобилей с прицепом.

В районе населенного пункта Ланджик сильная метель.

Другие автомагистрали межгосударственного и республиканского значения открыты.

 


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