МИД РА обвиняет Азербайджан в злоупотреблении вопросом карт и попытке использовать его для эскалации

В МИД Армении отреагировали на заявление МИД Азербайджана о готовности армянской стороны передать новые карты минных полей.

Как передает Арменпресс, в X-микроблоге МИД РА написано, что Армения также в качестве меры доверия, руководствуясь гуманитарными соображениями, подготовила новые карты минных полей, сделав поправки по данным бывших чиновников Нагорного Карабаха с целью передать их Азербайджану.

"К сожалению, эта инициатива была сразу же воспринята азербайджанской стороной в весьма негативном и саркастическом ключе, что сводит на нет усилия Армении по укреплению доверия. Баку продолжает манипулировать темой и превращает этот позитивный шаг Еревана в повод для эскалации и негативной риторики", - заявили в МИД Армении.

As mentioned on many occasions, #Armenia, including as a confidence building measure, handed over to Azerbaijan all minefield maps which were at its disposal, having received them from Nagorno-Karabakh officials. pic.twitter.com/wEzKMNlvVr