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Байден готов пойти на жесткие реформы для укрепления границ

Байден готов пойти на жесткие реформы для укрепления границ

Президент США Джо Байден признал, что ситуация на границе страны не отвечает необходимым требованиям и согласился с тем, что необходим широкий комплекс реформ для обеспечения ее безопасности.  

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Белый дом.

Сообщается, что администрация США и сенаторы–представители обеих партий, уже длительное время ведут переговоры о мерах для усиления охраны границы. По словам Байдена, он поручил своей команде начать переговоры "чтобы наконец серьезно решить пограничный кризис".

"Вот уже несколько недель они этим занимаются. Работают круглосуточно, в праздничные дни и по выходным", - цитирует Interfax.ru слова Байдена.

 

 


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