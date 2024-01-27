Байден готов пойти на жесткие реформы для укрепления границ

Президент США Джо Байден признал, что ситуация на границе страны не отвечает необходимым требованиям и согласился с тем, что необходим широкий комплекс реформ для обеспечения ее безопасности.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Белый дом.

Сообщается, что администрация США и сенаторы–представители обеих партий, уже длительное время ведут переговоры о мерах для усиления охраны границы. По словам Байдена, он поручил своей команде начать переговоры "чтобы наконец серьезно решить пограничный кризис".

"Вот уже несколько недель они этим занимаются. Работают круглосуточно, в праздничные дни и по выходным", - цитирует Interfax.ru слова Байдена.