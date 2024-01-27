У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
12:50, 27 Январь 2024
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 27 января в Эгейском море недалеко от города Измир.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Агентство по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Очаг находился на глубине 8,5 км.
По данным турецких СМИ, землетрясение ощущалось во многих прибрежных районах, вызвав панику среди местных жителей.
Губернатор Измира Сулейман Эльбан заявил в эфире, что не располагает информацией о последствиях подземного землетрясения.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм