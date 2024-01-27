На одном из полигонов МО РА прошло гибридное показательное тактическое учение

26 января в одном из военно-учебных центров Минобороны прошла гибридная показательная тактическая тренировка, целью которой было ознакомление военнослужащих с характером асимметричных операций, проводимых в ходе современных войн, совершенствование стратегических и тактических действий.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Минобороны в Facebook.

"В рамках показательного учения, проведенного с привлечением различных воинских частей, в том числе подразделений специального назначения, были представлены новейшие технические средства отечественной военной промышленности и порядок их применения.

По окончании учений, по случаю Дня Армии, по приказу министра обороны Сурена Папикяна первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Эдвард Асрян вручил наградыряду офицеров, награжденных ведомственными медалями", - говорится в сообщении.