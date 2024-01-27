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ДТП с участием машины скорой помощи и Ереване: 6 раненых

ДТП с участием машины скорой помощи и Ереване: 6 раненых

27 января около 13:00 часов в Ереване на пересечении проспекта Комитаса и улицы Врацаканстолкнулись автомобили марок Mazda, Toyota и машина скорой помощи 1-03, есть пострадавшие.

Об этом в беседе с корреспондентом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

"В результате происшествия пострадали 6 человек", - сообщили в МВД.

Другие подробности пока не известны.

 

 


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