ДТП с участием машины скорой помощи и Ереване: 6 раненых
27 января около 13:00 часов в Ереване на пересечении проспекта Комитаса и улицы Врацаканстолкнулись автомобили марок Mazda, Toyota и машина скорой помощи 1-03, есть пострадавшие.
Об этом в беседе с корреспондентом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Армения.
"В результате происшествия пострадали 6 человек", - сообщили в МВД.
Другие подробности пока не известны.
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