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Парковки в зонах А и Б столицы временно будут работать бесплатно

Парковки в зонах А и Б столицы временно будут работать бесплатно

Парковки зон А и Б столицы 27 и 28 января будут бесплатными.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил мэр Еревана Тигран Авинян на своей странице в Facebook.

«Учитывая возобновившийся 27 января снегопад, мы призываем вас пользоваться транспортными средствами только в случае крайней необходимости и исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Осадки продолжались в течение всего дня, поэтому будьте осторожны из-за высокой рискованности движения транспорта на улицах.

Парковки в зонах А и Б столицы сегодня и завтра будут бесплатными, так как может возникнуть необходимость в непредвиденной парковке", - написал мэр.

Он также сообщил, что параллельно с возобновлением снегопада со вчерашней ночи в административных районах столицы начались снегоуборочные работы, которые продолжаются и в условиях обильного снегопада.

 

 

 


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