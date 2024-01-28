Армянская армия – это опора нашего прошлого, настоящего и будущего. Послание Председателя НС РА

Спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю 32-й годовщины создания Вооруженных Сил.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации Национального Собрания Республики Армения, в своем послании Ален Симонян отметил:

«Дорогие соотечественники!

Уважаемые солдаты, прапорщики, офицеры и генералы, преданные сыны Армянской армии!

Поздравляю вас с праздником Вооруженных Сил Армении – Днем Армянской армии!

Армянская армия – опора нашего прошлого, настоящего и будущего, надежда и гарант независимой, суверенной Республики Армения, созидание и упрочение которой должно быть миссией каждого из нас.

За эти 32 года наша армия прошла через сложнейшие испытания разных периодов. Мы одержали немало побед, понесли тяжелые потери, но дух армянского солдата был и остается непобедимым.

Желаю, чтобы ваш несгибаемый дух, мужество и преданность родине всегда сопровождали нас, продолжали вашу службу под мирным небом на благо Республики Армения.

Да хранит Бог Армянскую армию и армянский народ.

Да здравствует армянский воин!»