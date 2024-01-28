Ваше искусство трогает душу каждого из нас. Министр ОНКС РА  поздравила Тиграна Мансуряна с 85-летием

Государственный симфонический оркестр Армении при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения организовал юбилейный концерт по случаю 85-летия выдающегося композитора Тиграна Мансуряна.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, на мероприятии присутствовали министр ОНКС Жанна Андреасян, мэр Еревана Тигран Авинян, заместитель министра ОНКС Даниел Даниелян.

Согласно источнику, министр Жанна Андреасян выступила с поздравительной речью.

«Дорогой Маэстро,

Сердечно поздравляю Вас с 85-летием.

Большая честь быть вашим современником, наслаждаться вашим присутствием и искусством.

Однажды Вы вспоминали дни, проведенные в Артике, и рассказали, что на улице, когда из динамиков играла музыка, вы прекращали игру и подходили к ней, чтобы насладиться ею. То же самое происходит с нами сегодня, когда звучит Ваша музыка. Что бы нам ни приходилось делать, мы стараемся воспользоваться моментом и насладиться им. Это не случайно, ведь ваше искусство затрагивает душу каждого из нас и становится спутником нашей жизни.

Не только искусство, но и Ваш характер как человека заслуживает самой высокой оценки. Недавно мы были с Вами на выпускном концерте в Консерватории. Я просто восхищаюсь тем, как Вы воодушевляете молодых людей за каждое их успешное выступление. И можно только представить, как расправляются крылья у нашей молодежи от каждого Вашего слова и оценки.

А мелодия, которую вы написали к стихотворению Чаренца «Моей Армении любимой…», выражает вашу любовь к нашей стране. Это Ваша Армения, которая сполна возвращает Вам такую ​​же доброту и любовь.

Желаю всем нам долго наслаждаться Вашим присутствием и творчеством. Здоровья, сил и энергии Вам».