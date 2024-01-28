Днем 28, 31 января, 1-2 февраля на территории Армении ожидается без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, 29-30 января в некоторых регионах РА ожидается снег, а в отдельных горных районах – метели.

"Ветер северо-западный, скорость 2-5 м/с, днем ​​28 января местами ожидается усиление ветра до скорости 13-16 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в Ереване во второй половине дня 28, 29-31 января и 1-2 февраля ожидается погода без осадков.