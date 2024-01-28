Хозяйственники обязаны убирать снег и лед с улиц и тротуаров: в Ереване проведут мониторинг

Сотрудники соответствующего управления аппарата мэрии Еревана, а также коммунальных отделов аппаратов административных районов проведут мониторинг по городу Еревану.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

"Совет старейшин Еревана установил четкий порядок относительно обязательного благоустройства недвижимости и прилегающей к ней территории общего пользования.

Согласно решению, хозяйствующие субъекты обязаны не только ежедневно убирать выпавший снег, но и очищать асфальтобетонные покрытия и плиточные части тротуаров от скоплений снега и льда после прекращения осадков.

Кстати, требование об обязательном благоустройстве подразумевает не только очистку прилегающих территорий от снега и льда, но и сохранение их зелеными и ухоженными", - отметил Айк ​​Костанян.

Он уточнил, что Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 15 000-20 000 драмов в случае неисполнения требований по обязательному благоустройству недвижимого имущества и прилегающих к ним территорий общего пользования.