По случаю Дня Армянской армии в медцентрах Гегаркуника организован «День открытых дверей»

По инициативе губернатора Гегаркуникской области Карена Саргсяна, в медицинских центрах Гавара, Мартуни, Севана, Вардениса и Чамбаракском медицинском центре был проведен «День открытых дверей» по случаю 32-й годовщины образования Армянской Армии.

Как сообщили Арменпресс в аппарате губернатора Гегаркуника, возможностью пройти обследование воспользовались участники карабахских войн, раненые военнослужащие, волонтеры и семьи офицеров, семьи погибших или раненых во время войны военнослужащих и добровольцев, которые бесплатно консультировались или лечились во время «Дня открытых дверей».

Исследования в медицинских центрах проводили лучшие специалисты медицинских учреждений региона, а такжеприглашенные из столицы.

За сутки в ходе открытых дверей, организованных в медицинских центрах области, медицинские работники приняли около 241 гражданина с различными проблемами со здоровьем.

Хосров Хлгатян