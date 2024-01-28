На территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги, Ларс закрыт для всех видов транспорта

На территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, в связи с ремонтными работами до 15 февраля 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

Согласно Согласно источнику, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

«Автодорога, ведущая из города Ташир в село Вардахпюр Ширакского марза, закрыта.

Перевал Варденяц и автодорога, ведущая от села Сюник до пересечения с городом Джермук, закрыты для грузовых автомобилей со сцепками.

Все автомагистрали Лорийской области, автодорога Ванадзор-Дилижан закрыты для грузовых автомобилей, проезд для других транспортных средств затруднен.

Перевал Варденяц, автодороги Артик-Алагяз, Амасия-Бердашен и Ванадзор-Алаверди труднопроходимы для всех видов транспортных средств, а дорога Мастара-Ладжик - для грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспортных средств.

Спасательная служба рекомендует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.