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Спасатели проводят откол и удаление сосулек

Спасатели проводят откол и удаление сосулек

Из-за обильного снегопада и резкого снижения температуры, с 26 по 28 января в административных районах Арабкир, Кентрон, Нор Норк, Канакер-Зейтун, Аван, Ачапняк, Малатия-Себастия Еревана спасатели провели удаление сосулек, свисающих с мостов, тоннелей и путепроводов.

Как  сообщили Арменпресс  в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, откол и удаление сосулек продолжается.

 


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