«Интер» обыграл «Фиорентину»: Генрих Мхитарян отыграл весь матч

В рамках 22-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» провел с «Фиорентиной» выездной матч.

Как передает «Арменпресс», миланскому клубу удалось добиться преимущества с наименьшим счетом. Единственный и победный гол «Интера» на 14-й минуте забил форвард Лаутаро Мартинес.

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Интера» и участвовал во всей игре.

«Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. На счету команды 54 очка. На втором месте «Ювентус» с 53 очками. Однако туринский клуб сыграл на один матч больше.