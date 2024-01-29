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В Ереване впервые будет реализована программа «Ночь в театре»

В Ереване впервые будет реализована программа «Ночь в театре»

В этом году в Ереване впервые будет реализована программа «Ночь в театре», в рамках которой все столичные театры до полуночи 27 марта, Всемирного дня театра, будут открыты для ереванцев и гостей столицы. Как передает «Арменпресс», об этом на оперативном совещании мэрии Еревана 29 января сообщил начальник управления культуры и туризма Гош Саркисян.

«Зрители смогут прогуляться по театру, ознакомиться с закулисьем, пообщаться с известными артистами», - уточнил Саркисян, добавив, что программа в настоящее время обсуждается с коллегами из Министерства ОНКС, и в случае успеха планируется сделать ее ежегодной.


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