Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население: посол Франции
Посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи 28 января присутствовал на мероприятии, посвященном Дню Армии Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом посол сделал запись в своем микроблоге в X.
«Для меня было честью принять участие в мероприятии, посвященном Дню Армянской армии, вместе с атташе по вопросам обороны.
Армения должна быть в состоянии защитить свой суверенитет и свое население», - написал он.
Он подчеркнул, что Франция расширяет оборонные отношения с Арменией и развивает стратегическую близость между двумя странами.
Պատիվ էր պաշտպանական հարցերով կցորդի հետ մասնակցել Հայոց բանակի օրվան նվիրված միջոցառմանը— Olivier Decottignies (@O_Decottignies) January 29, 2024
-ը պետք է կարողանա պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը և իր բնակչությանը
-ն ստանձնում է պաշտպանական հարաբերությունները -ի հետ և ռազմավարական մտերմություն զարգացնում երկու երկրների միջև: pic.twitter.com/Te7prUPfpL
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