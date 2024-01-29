Венгрия заявила, что не поддастся «шантажу» ЕС в вопросе финансирования Киева

Европейский Союз намерен саботировать экономику Венгрии, если Будапешт на саммите ЕС на этой неделе заблокирует новый пакет помощи Киеву. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Financial Times.

Издание сообщает, что ознакомилось с конфеденциальным планом, в котором Брюссель излагает стратегию использования экономических проблем Венгрии, включая высокий государственный дефицит, высокую инфляцию, слабую валюту и самый высокий уровень платежей по обслуживанию долга в ЕС, если Будапешт наложит вето на помощь Украине.

Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока написал в своих социальных сетях, что «Венгрия не поддастся на шантаж» Евросоюза, который пытается заставить его одобрить финансирование Украины.

Чтобы достичь компромисса, Будапешт 27 января направил в Брюссель новое предложение, в котором заявил, что Венгрия в принципе готова использовать бюджет ЕС для помощи Украине, если будут внесены изменения, которые позволят пересмотреть решение.

На саммите, состоявшемся в декабре прошлого года, лидеры ЕС не смогли договориться о выделении Украине 50 миллиардов евро, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал изменения в бюджете ЕС на 2024-2027 годы. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе, со строгим контролем расходов. Этот вопрос вновь будет обсуждаться 1 февраля на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.