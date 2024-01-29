Хуситы Йемена сообщили о нападении на корабль ВМС США в Аденском заливе

Мятежники-хуситы Йемена сообщили, что вечером 28 января они запустили ракету в направлении корабля ВМС США в Аденском заливе. Как передает «Арменпресс», об этом заявил представитель группировки Яхья Сари.

«Мы запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, когда он плыл в Аденском заливе», - заявил Яхья Сари.

Он подчеркнул, что одной из задач корабля является оказание материально-технической поддержки ВМС США, которые участвуют в ударах по Йемену.

В результате вторжения боевиков ХАМАС 7 октября в Израиле было убито 1 200 человек и взято в плен 240 человек. В конце ноября в ходе соглашения, достигнутого при посредничестве США, Катара и Египта, было возвращено более 100 заложников, в обмен на что, Израиль освободил 240 заключенных палестинцев. По данным палестинских властей, число жертв в ходе военной операции Израиля в секторе Газа достигло 26 700 человек.

Во время войны в секторе Газа ряд ближневосточных группировок активизировали атаки на силы США, дислоцированные в Ираке и Сирии. Мятежникии-хуситы Йемена, в свою очередь, начали обстреливать корабли в Красном море. В ответ на эти атаки США и Великобритания за последние недели несколько раз нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Вооруженная повстанческая группировка «Ансар Аллах», членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует большую часть Йемена, включая столицу Сану, а также части севера и запада страны, расположенные вблизи от Саудовской Аравии.