Австрия приостановит финансирование БАПОР из-за обвинений в связях с ХАМАС

Австрия вслед за рядом своих партнеров приняла решение прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как передает «Арменпресс», об этом в социальной сети X написал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Причиной такого решения стало то, что сотрудники БАПОР были обвинены в причастности к нападению на Израиль радикальной палестинской группировки ХАМАС, совершенному 7 октября.

«Австрия приостанавливает выплаты БАПОР. Мы призываем БАПОР и ООН провести всестороннее, быстрое и полное расследование обвинений. Возможные участники теракта 7 октября должны понести ответственность», - написал Нехаммер.

В свою очередь, в МИД Австрии отметили, что Вена «помогает страдающему гражданскому населению в секторе Газа». Общий объем австрийской помощи палестинскому гражданскому населению с 7 октября 2023 года достиг 13 миллионов евро.

Ранее ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США и Германия, также заявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях некоторых его сотрудников с ХАМАС. По данным ТАСС, генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников, которые предположительно причастны к нападению боевиков ХАМАС на южные регионы Израиля.

В результате вторжения боевиков ХАМАС в Израиле было убито 1200 человек и взято в плен 240 человек. После этого нападения Израиль проводит военные операции в секторе Газа, где число жертв достигло 26 700 человек.